Canada : une "attaque terroriste" fait au moins cinq blessés, le suspect interpellé

Cinq personnes, dont un policier, ont été blessées, à Edmonton après avoir été heurtées par des véhicules, et la police a annoncé dimanche l'arrestation d'un suspect dans ce qu'elle qualifie "d'acte de terrorisme".





Dans un premier incident samedi vers 20h15, heure locale, une voiture a renversé à vive allure des barrières et heurté un policier en service aux abords du stade de la capitale de l'Alberta où se déroulait un match de football canadien. Un homme en est sorti puis a poignardé le policier à terre à deux reprises avant de s'enfuir, selon la police d'Edmonton.





Un peu avant minuit, la police qui avait dressé différents barrages routiers dans cette ville de 800.000 habitants, a contrôlé une camionnette de déménagement où le conducteur est alors identifié comme le propriétaire de la voiture impliquée dans l'agression du policier. Une course poursuite est alors engagée, avec plus d'une dizaine de voitures de police. Dans sa fuite "à plus de 80 km/h" dans Edmonton, la camionnette heurte volontairement des piétons à deux endroits, dont quatre sont blessés. Le conducteur perd ensuite le contrôle de la camionnette qui se renverse. Rapidement, des policiers ont intercepté l'individu âgé d'une trentaine d'années.