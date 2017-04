Canada : de mystérieux appareils d'espionnage découverts autour du Parlement

Certains membres du parlement se disent préoccupés par le risque d'espionnage par une puissance étrangère. D'autres gouvernements sont connus pour utiliser ce type de technologie. Interrogées par la CBC, l'ambassade de Chine et celle de Russie ont nié en bloc. L'ambassade d'Israël, elle, a indiqué ne pas être au courant d'une telle surveillance, et l'ambassade américaine n'a pas souhaité commenter. "Nous voulons être sûr d'aller au fond des choses, d'établir les faits, et la Gendarmerie Royale du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité sont dans la meilleure position pour le faire", a souligné M. Goodale.