Canada : Luka Magnotta, "le dépeceur de Montréal", va se marier avec un codétenu

Un "homme blanc célibataire, entre 28 et 38 ans, en forme". Il y a deux ans, Luka Magnotta publiait une petite annonce sur un site de rencontre pour détenus. Celui qu'on a surnommé "le dépeceur de Montréal" expliquait alors être à la recherche de son "prince charmant". C'est désormais chose faite, puisque le Canadien s'apprête à se marier.





Une cérémonie est en effet prévue pour le 26 juin, révèle ce mercredi l'agence TVA Nouvelles. L'heureux élu serait né en 1981 et serait un codétenu. Si son visage demeure à ce jour inconnu, nul doute que ce dernier devrait correspondre à la petite annonce postée il y deux ans : "Homme blanc célibataire, 33 ans, 1,80 mètre et 79 kilos, avec des cheveux foncés et les yeux bleus. Cherche homme blanc célibataire, entre 28 et 38 ans, en forme". Seule certitude : l'identité du témoin du mariage, qui devrait être la mère de Luka Magnotta, Anna Yourkin