Canada : Sophie Grégoire, l'épouse de Justin Trudeau, tancée pour son appel à célébrer les hommes en ce 8 mars

Après les bons de réduction dégainés par de nombreuses enseignes ou les roses offertes dans les cantines, voici une nouvelle proposition originale lancée à l’occasion de la Journée des droits des femmes. Et elle n’émane pas de n’importe qui. Sophie Grégoire Trudeau, l’épouse du premier ministre canadien, propose en effet de profiter de ce 8 mars pour rendre hommage aux hommes qui aident les femmes.





"A l’occasion de la Journée internationale des femmes, célébrons les garçons et les hommes qui nous encouragent à être qui nous sommes vraiment, qui traitent les filles et les femmes avec respect", écrit-elle sur son compte Facebook. Son message est accompagné d’une photo sur laquelle elle pose main dans la main et yeux dans les yeux avec Justin Trudeau.