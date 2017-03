Canada : un groupuscule menace des étudiants musulmans, une université québécoise évacuée

"Maintenant que le président Trump est en poste au sud de la frontière, les choses ont changé. Nous ne tolérons plus votre comportement". A l’intention des étudiants musulmans de l’université Concordia de Montréal, le courriel signé du Conseil des citoyens conservateurs du Canada et adressé à l’université ainsi qu'aux médias locaux a entrainé l’évacuation de 4 000 personnes mercredi. Et pour cause, le groupe menaçait de faire exploser plusieurs "petits engins artisanaux" dans les bâtiments de l’université, pour protester contre la présence d’étudiants musulmans.





Une fouille a eu lieu dans les locaux après l'évacuation, sans que la police ne trouve la moindre trace d'explosif ou le moindre indice, rapporte l’AFP. Parmi les trois pavillons évacués, l’un d’eux accueillait une "semaine de sensibilisation à l’Islam".