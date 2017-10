Catalogne : à Madrid comme à Barcelone, l'avenir de l'Espagne se jouera (vraiment) cette semaine

Le calendrier est plus flou du côté de la Catalogne. Mais, selon le journal La Vanguardia, les dirigeants séparatistes pourraient bien choisir de faire coïncider la séance plénière du Parlement catalan, convoqué par Carles Puigdemont, avec celle prévue au Sénat. S’il a déclaré samedi qu’il s’agirait d’un débat sur les suites à donner aux événements, le président catalan pourrait bien déclarer à cette occasion formellement l’indépendance de la région. Affirmant que la tenue d’élections anticipées n’était "pas sur la table", le porte-parole de la Generalitat (ndlr : le pouvoir catalan), Jordi Turnull, a souligné dimanche qu’il faudrait "arriver au bout du mandat du 1er octobre" résultant du référendum d’autodétermination.





Une façon de sous-entendre que la fameuse déclaration unilatérale d’indépendance (DUI) sera bien proclamée ? Rien n’est moins sûr pour l’instant. Entre ceux qui souhaitent apaiser la situation via l’organisation d’un scrutin régional et ceux, vraisemblablement majoritaires, qui appellent à une attitude inflexible vis-à-vis de Madrid, deux visions s’opposent dans les rangs régionalistes. Carles Puigdemont, plus que jamais sous pression, aura le dernier mot. Quoi qu’il advienne, la semaine sera donc décisive.