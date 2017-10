Catalogne : une déclaration d'indépendance lundi prochain ? Et après ?

L’Espagne retient son souffle. Quelques jours après avoir organisé tant bien que mal un référendum d’autodétermination, donnant lieu a des affrontements parfois violents entre la police et les militants, les dirigeants séparatistes devraient – sauf surprise – déclarer lundi 9 octobre l’indépendance de la Catalogne. Une décision synonyme de coup de tonnerre pour tout le pays, qui entrerait alors dans une période d’incertitudes inédite depuis la fin du franquisme, en 1977. Explications et perspectives sur cette décision historique et lourde de conséquences.