Jamais utilisé, l'article 155 de la Constitution permet de mettre la Catalogne sous tutelle

L'activation de l'article 155 par le gouvernement ce samedi marque une première dans l'Histoire de l’Espagne post-franquiste. Depuis la rédaction de la Constitution en 1978, jamais un gouvernement n’avait décidé de suspendre l’autonomie d’une communauté. Une première qui montre le caractère surréaliste et exceptionnel de la situation. Rien d'étonnant cependant, au vu de la fermeté affichée par Mariano Rajoy depuis le début de la crise, accompagné en cela par le roi Felipe VI et un soutien populaire non négligeable.