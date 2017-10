Catalogne : comment l’extrême droite espagnole profite du conflit pour se montrer

La crise catalane va-t-elle faire renaître l’extrême droite espagnole ? Alors qu’elle paraissait (quasiment) inexistante dans les urnes, l’idéologie nationaliste semble profiter des soubresauts provoqués par le référendum sur l’indépendance de la Catalogne pour s’afficher au grand jour. S’ils étaient largement minoritaires dans les cortèges ayant paradé dimanche contre le séparatisme et pour l’unité de l’Espagne (350.000 personnes rassemblées selon la police), les partisans des mouvements de droite dure se sont néanmoins fait remarquer.





Comme le signalaient dimanche nos confrères de L'Indépendant à propos des protestations du jour, nombre d'associations d'extrême droite et d'obédience franquiste – Phalange espagnole, Vox, Democracia Nacional, Plataforma per Catalunya – ont appelé leurs militants à défiler contre le sécessionnisme catalan. Des militants particulièrement visibles – à noter que plusieurs hoax, relevés par El Pais, ont été repris dans les médias et sur les réseaux sociaux – bien que peu nombreux. Saluts fascistes, slogans haineux, chants et drapeaux à la gloire du Caudillo : comme à Madrid lors de précédents rassemblements, quelques rares groupuscules mêlés à la foule n’ont pas manqué d’attirer l’attention dans les rues de Barcelone.