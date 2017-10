Catalogne : deux dirigeants séparatistes placés en détention pour "sédition"

Deux dirigeants des principales associations indépendantistes catalanes ont été placés en détention par un juge d'instruction lundi soir. Un geste qui risque de compliquer encore davantage les relations entre Madrid et Barcelone alors que Carles Puigdemont, chef de l'exécutif catalan, vient de proposer un délai de deux mois à Madrid pour négocier sur l'indépendance. D'autant que les deux associations séparatistes font partie de celles qui ont une grande capacité de mobilisation en Espagne. Jordi Sanchez et Jordi Cuixart ont ainsi été inculpés pour sédition par l'Audience nationale, le tribunal chargé notamment des affaires de sécurité nationale. Ils ont tous deux été écroués à la prison de Soto del Real, non loin de Madrid, en début de soirée.

L'annonce de leur placement en détention a entraîné dans toute la Catalogne des concerts de casseroles, en signe de protestation, alors que l'Espagne s'enfonce chaque jour un peu plus dans une crise politique sans précédent depuis qu'elle a retrouvé la démocratie. Cette crise oppose Madrid aux séparatistes au pouvoir dans cette région grande comme la Belgique et qui menacent de déclarer l'indépendance de manière unilatérale, sur le fondement d'un référendum d'autodétermination organisé le 1er octobre malgré son interdiction par la justice et qu'ils estiment avoir remporté avec 90% des voix et 43% de participation.