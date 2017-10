Catalogne : Piqué, ce défenseur de la cause indépendantiste qui n’a pas peur de mouiller le maillot

Rebelote quelques semaines plus tard où, cette fois, il lui est reproché d’avoir raccourci les manches de son maillot, où ne figuraient pas deux bandes rouge et jaune que certains ont assimilé à tort au drapeau espagnol. La polémique de trop pour Gérard Piqué, qui annonce la fin de sa carrière internationale à l'issue du Mondial 2018 en Russie. "Ce n'est pas une décision qui date d'aujourd'hui, j'y ai réfléchi. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui s'ajoute à tout ce qui s'est passé ces dernières années et il y a des gens qui considèrent qu'il est mieux que je ne sois pas là", déclarati à l'époque le Catalan qui, ce dimanche, a proposé de "se mettre en rerait [...] avant 2018."





A nouveau pris à partie ces derniers jours en raison de son soutien et de sa participation au référendum interdit de dimanche dernier, il a tenté de calmer les esprits ce mercredi en affirmant "sa fierté" de jouer en sélection. "Il n'est pas possible de remettre en cause mon implication. Je viens ici (en sélection) depuis que j'ai quinze ans. Je considère que c'est une famille", a-t-il assuré.





Il n’a en revanche exprimé aucun regret sur ses déclarations. "Mais pourquoi ne pas s'exprimer ? Je comprends que des footballeurs ne se mouillent pas, et je le respecte. Ils doivent me respecter aussi", a réclamé celui dont les positions sont souvent tancées par ses coéquipiers en sélection venus du Real, par exemple Sergio Ramos ou Alvaro Arbeloa. Avant de s’interroger : "pourquoi un footballeur ne pourrait-il pas parler de politique? "