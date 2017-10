Catalogne - Le chef des Mossos poursuivi pour "sédition" : qui sont ces policiers catalans ?

La création des Mossos d'Esquadra remonte au XVIIIe siècle. En 1719, une force armée est formée par des civils et des paysans, dont la fonction première est de sécuriser les lieux d'échanges commerciaux comme les foires, les marchés et les routes. Jusqu'alors, la sécurité publique était du domaine de l'armée. Au début du XXe siècle, les Mossos d'Esquadra professionnalisent leur fonction et s'apparentent désormais à un corps de police moderne, au service des institutions catalanes.





Sur leur site Internet, il est notamment expliqué que "les Mossos d’Esquadra sont une police à part entière : ils se déploient sur tout le territoire en substitution des forces et des corps de sécurité de l’état dans une volonté d'équilibrer et homologuer les services policiers sur tout le territoire catalan, indépendamment du champ (urbain ou rural) d’action, la sécurité routière devenant une de leurs fonctions basiques". Le modèle est simple : il est la somme de la police Generalitat et des polices locales. Elle fait partie intégrante de la Police de Catalogne, tandis que la Guardia Civil est quant à elle étatique.