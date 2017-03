Catalogne : le gouvernement régional réclame (encore) un référendum sur l’indépendance

Le serpent de mer espagnol à propos de l’indépendance de la Catalogne n’est pas prêt de disparaitre. Dimanche soir, le gouvernement de la région du nord-est de l’Espagne et son numéro deux ont adressé une lettre ouverte au gouvernement afin de demander une nouvelle fois l’organisation d’un référendum sur la question. Pour appuyer leurs propos, Carles Puigdemont et Oriol Junqueras citent l’exemple de ce qui pourrait se passer au nord des Iles britanniques. "Tout parait indiquer que l’Ecosse et le Royaume-Uni vont à nouveau se mettre d’accord pour organiser un deuxième référendum sur l’indépendance", écrivent-ils dans El Pais. Pour rappel, les nationalistes écossais ont revendiqué leur volonté d’indépendance lors d’un congrès en indiquant ne pas vouloir du Brexit. De son côté, Theresa May a annoncé que ce n’était "pas le moment" pour cela.





Les deux dirigeants catalans reprennent donc les faits pour servir leurs intérêts, afin de mettre la pression sur Madrid. "Ce ne sont pas les différences qui séparent, c’est l’absence d’accord pour chercher à les surmonter", précisent-ils. "Nous l’avons proposé à différentes reprises (le référendum). Aujourd’hui, en dépit des mauvais augures et du rejet frontal du gouvernement espagnol, nous voulons insister à nouveau".