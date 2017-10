Catalogne : le roi d'Espagne dénonce une "tentative inacceptable de sécession d'une partie de son territoire national"

"L'Espagne du XXIe siècle, dont la Catalogne est et restera une partie essentielle, doit constituer une somme loyale et solidaire d'efforts, de sentiments, d'affects et de projets", a appelé Felipe VI, qui règne depuis 2014 et incarne, en tant que chef de l'Etat, l'unité du pays. Le roi d'Espagne, qui s'exprime très rarement sur la politique de son pays, a ainsi pris pour la deuxième fois la parole depuis que la crise entre Madrid et les dirigeants séparatistes catalans a éclaté, après l'organisation en Catalogne d'un référendum d'autodétermination interdit, le 1er octobre, que les indépendantistes estiment avoir remporté.