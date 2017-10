Catalogne : quand la région devenait indépendante... le temps d'une journée

Comme un air de déjà-vu. Depuis plusieurs semaines, les indépendantistes catalans et le gouvernement s’affrontent autour d'un projet de référendum d'autodétermination interdit par Madrid. Une crise sans précédent depuis 40 ans en Espagne, mais qui n’est que le dernier épisode d'une histoire mouvementée et parfois amère entre cette région et le pouvoir central.





Les indépendantistes se comparent ainsi fréquemment à la république espagnole (1931-1939) écrasée par le général Francisco Franco après trois ans de guerre civile. Des manifestants catalans scandaient ainsi récemment "No pasaran!" ("Ils ne passeront pas !"), fameux slogan antifasciste de cette guerre civile, après une vague d'arrestations et de perquisitions pour empêcher le référendum.Les troupes de Franco n'avaient pris la Catalogne que dans les derniers mois de la guerre, en 1939, déclenchant un exil massif vers la France, voisine de ce bastion ouvrier et révolutionnaire.