Catalogne : qui est Carles Puigdemont, l'homme qui mène le bras de fer de l’indépendance ?

En tant que maire de Gérone, il demande en 2014 que Leonor, la fille du nouveau roi Felipe VI, n'utilise pas le titre de "princesse de Gérone" qui devrait lui revenir en tant qu'héritière du trône d'Espagne. Démonstration, selon Silvia Paneque, une élue socialiste à Gérone, d'un nationalisme qui "s'entête à séparer partisans et non partisans du projet indépendantiste". "Ses convictions vont parfaitement avec son profil cosmopolite", souligne Antoni Puigverd sur cet homme politique atypique, âgé de 54 ans, très à l'aise avec les nouvelles technologies et parlant couramment anglais, français et roumain, la langue maternelle de son épouse et mère de ses deux enfants.