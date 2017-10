Catalogne : d'où viennent les anti-indépendantistes qui défilent à Barcelone ?

Ce dimanche, c’est à Barcelone qu’une grande marche est organisée par la Societat civil catalana, une association apolitique qui cherche à maintenir le lien avec le reste de l’Espagne. Qui pour défiler à leurs côtés ? Le spectre est assez large chez ceux que l’on pourrait qualifier d’"unionistes", par opposition aux indépendantistes. Des représentants des principaux partis politiques de centre-droit, comme le Parti Populaire et Ciudadanos, seront en première ligne. Si le Parti socialiste catalan ne sera pas représenté en tant qu’organisation, il a plutôt invité ses militants de prendre part à la manifestation et aux rassemblements en faveur du dialogue, rapporte La Vanguardia. Mais comme le signale le journal catalan L'Indépendant, on compte également parmi les manifestants nombre d'associations d'extrême droite et d'obédience franquiste. La Phalange, Vox ou Plataforma per Catalunya, font ainsi partie des organisations qui ont appelé à manifester ce jour.