Catalogne : une déclaration d'indépendance ce mardi ? Et après ?

L’Espagne retient son souffle. Quelques jours après avoir organisé tant bien que mal un référendum d’autodétermination, donnant lieu a des affrontements parfois violents entre la police et les militants, le président du parlement catalan Carles Puigdemont va prononcer devant les députés locaux un discours très attendu pour l'avenir de la communauté autonome, mardi 10 octobre à partir de 18h. Parmi les options du président catalan, l'indépendance, prononcée de façon unilatérale. Une décision qui serait synonyme de coup de tonnerre pour tout le pays, qui entrerait alors dans une période d’incertitudes inédite depuis les derniers soubresauts du franquisme, il y a 40 ans. Explications et perspectives sur cette décision historique et lourde de conséquences.