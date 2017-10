Catalogne : vous ne comprenez plus rien à la crise avec Madrid ? On vous explique

Ultimatum d'un côté, défiance de l'autre, le tout parsemé de déclarations tonitruantes : depuis le 1er octobre, Madrid et Barcelone jouent au chat et à la souris, le gouvernement et les indépendantistes cherchant à prendre le dessus pour remporter la crise constitutionnelle qui secoue le pays. Vous n'arrivez plus à suivre ? Voici un mode d'emploi pour comprendre ce qui se passe actuellement en Espagne.





Retour en juin 2017, quand Carles Puigdemont – devenu le 10 janvier le président de la région - annonce un référendum d'autodétermination pour le 1er octobre. Il l'assure : si le "oui" l'emporte, la région amorcera la "déconnexion" d'avec l'Espagne. Problème, ce scrutin n'étant pas prévu par la Constitution du pays, Madrid précise qu'il ne peut se dérouler. Sauf que les séparatistes, malgré les menaces de Madrid, passent outre et organisent tant bien que mal leur référendum, le 1er octobre.