"Ce n’était pas un appel à la violence contre les médias" : HanA**holeSolo, l’auteur de la vidéo dans laquelle Trump tabasse CNN, s’excuse

MEA CULPA – Son montage, partagé par le président américain sur Twitter, a fait le tour du monde. Et l’a quelque peu dépassé. Identifié et retrouvé par CNN, HanA**holeSolo, l’auteur de la séquence dans laquelle Donald Trump joue les catcheurs, regrette son post et tous ceux dans lesquels il a tenus des propos antisémites et racistes sur le forum Reddit.