"Ceci est une pomme" CNN part en guerre contre Trump et ses 'Fake News'

Rouge, ronde et juteuse. Pendant trente secondes, CNN parle d'une pomme. "C'est une pomme. Certains vont essayer de vous faire croire que c'est une banane. Ils vont peut-être crier banane, banane, banane... Encore et encore et encore... Ils vont peut-être écrire BANANE en lettres capitales. Et peut-être même que vous allez commencer à croire que c'est une banane. Mais non. C'est une pomme."