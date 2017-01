Ces responsables de l'ère Obama à qui Donald Trump a demandé de... rester

Après avoir pris les rênes des Etats-Unis, Donald Trump met ses troupes en ordre de marche. Son équipe de transition a en effet déjà recruté de nombreux hauts fonctionnaires fédéraux, et ce n'est pas fini. D'après le Sénat, ce sont au total 9.000 personnes en poste sous Obama, clairement affiliées au camp démocrate, qui devraient faire leurs cartons avec l'alternance. En théorie seulement.





Selon Sean Spicer, le porte-parole du nouveau président américain, Donald Trump "a demandé à plus de 50 personnes de rester au gouvernement". Des personnes indispensables aux rouages de l'administration, que celle-ci soit démocrate ou républicaine. Parmi elles : Brett McGurk, le "Monsieur lutte contre l'Etat islamique" de Barack Obama. Cet expert de l'Irak avait été nommé en octobre 2015 émissaire auprès de la coalition internationale de lutte contre le groupe Etat islamique. Il avait succédé au général John Allen, dont il était l'adjoint. Brett McGurk avait auparavant été l'un des grands artisans de la politique de renforts en Irak décidée par l'ancien président George Bush en 2007. Il a plus récemment concentré ses efforts pour collaborer avec les tribus locales sunnites et le gouvernement irakien afin de reprendre aux djihadistes la ville de Ramadi, finalement conquise en février 2016.