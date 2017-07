Cette combattante de Daech capturée à Mossoul est-elle une ado allemande disparue depuis un an ?

La libération de Mossoul provoque des remous outre-Rhin. Les autorités allemandes cherchent en effet à confirmer d’urgence qu’une combattante de Daech, récemment capturée par l’armée irakienne dans l’ancien fief djihadiste et aperçue dans une vidéo tournée par les militaires, est bien Linda Wenzel, une adolescente de 16 ans partie rejoindre les rangs de l’organisation terroriste en juillet 2016. La jeune fille en question, qui se trouvait dans un tunnel de fortune dans les décombres de Mossoul, a été arrêtée en compagnie d’une vingtaine d’autres femmes, elles aussi partisanes de Daech. Toutes se trouveraient actuellement à Bagdad.





Frêle, le visage couvert de poussière, les mains refermées sur la poitrine, elle apparaît au milieu des soldats dont le sourire et la joie contrastent avec son air désespéré. "Il semble qu'il s'agisse d'une kamikaze allemande ayant bossé pour Daech et non d’une fille Yézidie. Ce serait une adolescente qui a voyagé d'Allemagne en Turquie puis en Syrie et en Irak", indiquent des membres des forces spéciales irakiennes sur un groupe Facebook non-officiel repéré par le quotidien britannique The Guardian. Difficile cependant d’être sûr de son identité.