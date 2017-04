Champs-Elysées : ce que l'on sait d'Amaq, l'organe de propagande de Daech qui a très vite revendiqué l'attentat

"L'auteur de l'attaque des Champs-Elysées dans le centre de Paris est Abu Yussef le Belge, et c'est un des combattants de l'Etat islamique". C’est en ces mots que l’attentat qui s’est déroulé jeudi soir sur les Champs-Elysées a été très rapdement revendiqué par le groupe Etat islamique, via Amaq. L’organe de propagande a en effet publié un communiqué, comme cela fut plusieurs fois le cas par le passé quand la France a été touchée par le terrorisme.





En apparence, Amaq News Agency utilise tous les codes d'une véritable agence de presse. Par exemple, l'utilisation du terme "breaking" pour une information de dernière minute ou "exclusive". En outre, elle cite ses soi-disant sources ("source sécuritaire", "source interne à l'Etat islamique") et diffuse ses informations en plusieurs langues (anglais, français, arabe, russe, allemand…). "Ils se comportent comme un média d'Etat. L'Etat islamique se considère comme un Etat, et un Etat doit avoir son propre média", notait en 2016 dans le New York Times Rita Katz, directeur de SITE, un site qui observe la propagande islamiste sur Internet.