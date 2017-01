Chicago : les agresseurs d'un handicapé mental blanc condamnés pour "crime raciste"

Prostré dans le coin d'une pièce, bâillonné avec du ruban adhésif, le jeune homme torturé pendant six heures, semble avoir les mains et les pieds attachés. Ses vêtements sont en partie déchirés, une partie de ses cheveux sont coupés voire rasés, et son crâne présente une blessure qui saigne. Les suspects "ont admis l'avoir frappé, lui avoir donné des coups de pied. Ils lui ont fait boire de l'eau des toilettes (...) et ont coupé une partie de son cuir chevelu", a précisé jeudi Kevin Duffin, commandant de la police de Chicago, au cours d'une conférence de presse. "Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut vouloir mettre cela sur Facebook", a-t-il ajouté, indiquant que les quatre personnes actuellement en détention n'avaient exprimé aucun remords.





La victime, présentée par les autorités comme souffrant d'un handicap mental, a été enlevée dans une banlieue de Chicago et conduite dans un quartier du sud-ouest de la ville où elle a été séquestrée entre 24 et 48 heures, a déclaré la police, précisant que l'un des suspects, Jordan Hill, avait connu la victime à l'école. Ce dernier a quitté l'hôpital où il avait été admis à la suite de son agression, mais reste traumatisé et a du mal à communiquer avec les enquêteurs. Le président Barack Obama a qualifié cette agression d'"abjecte", lors d'un entretien prévu de longue date avec une chaîne de télévision de Chicago, sa ville d'adoption, où les crimes sont de plus en plus nombreux.