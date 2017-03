La Chine se découvre 14 millions de citoyens supplémentaires

Le pays le plus peuplé du monde a "gagné" officiellement 1% de population d'un coup. La Chine et ses 1,37 milliard d'habitants vient d'inscrire dans l'équivalent de son système de recensement 14 millions de personnes, leur offrant ainsi une véritable existence légale, rapporte le site américain Quartz. À titre de comparaison, celà revient à donner à un quart de la population française des papiers d'identité en un temps très court.





Pourquoi ces 14 millions de Chinois n'étaient pas enregistrés dans les registres de l'État ? La réponse a un nom : hukou. C'est le terme désignant le système d'enregistrement et de permis de résidence en Chine. Une sorte de passeport nécessaire pour circuler à l'intérieur du pays. Ce registre concentre toute l'identité légale d'un citoyen, et lui permet d'avoir accès aux principaux services sociaux : santé, éducation, retraite, etc.





Si tous ces Chinois n'avaient pas de hukou, c'est en partie à cause de la politique de l'enfant unique, pillier du développement de la Chine entre 1979 et 2015. De nombreuses familles rurales ont ainsi volontairement caché leur deuxième enfant, en ne l'inscrivant pas dans le système du hukou. Même les rares parents à avoir le droit à un second petit ont pu être refroidis par le prix prohibitif du hukou pour leur cadet, précise Quartz.