Chine : le sort d'une nonagénaire enfermée dans une porcherie indigne les internautes

Tout est partie de la publication d'une vidéo sur la plateforme de vidéos en ligne chinoise, Weibo. Sur ces images terribles, on y voit une vieille dame, derrière des barreaux dans ce qu'il semble être un enclos à cochons. Madame Wang est une vieille dame de 92 ans, quasiment aveugle vivant dans des conditions épouvantables.





"Je ne peux rien voir", y déclare d'une voix faible, cette dame, à travers les barres de son enclos. Rapidement mis en cause, le fils et la belle-fille de la vieille dame l'ont cloîtrée dans un enclos à cochons, ne lui fournissant que peu de nourriture et d'habits, tout en la battant et l'injuriant constamment, indique le journal chinois Nanguo Morning News.