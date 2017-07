Chine : mort du dissident prix Nobel de la paix Liu Xiaobo , ce que disait son testament

"J'attends avec impatience le jour où mon pays sera une terre de liberté d'expression (...) où chaque citoyen pourra exprimer ses opinions politiques sans peur et où personne ne souffrira jamais de persécutions pour avoir exprimé des vues divergentes", espérait le premier Chinois à avoir reçu le Nobel de la paix. "J'espère que je serai la dernière victime de l'interminable inquisition littéraire chinoise et que désormais plus personne ne sera poursuivi pour ses paroles", lançait l'ancien professeur de littérature, dont les livres sont interdits en Chine.