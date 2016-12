Chine : Pan Pan, le plus vieux panda mâle du monde, est mort

On l'avait surnommé le "père héroïque" du fait de sa prolifique descendance : pas moins de 130 enfants et petits-enfants. Pan-Pan, le plus vieux panda mâle du monde, a tiré sa révérence mercredi 28 décembre des suites d'un cancer, a annoncé le Centre de recherche et de conservation du panda géant, qui en avait la charge dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine).





"Sa condition s'est rapidement détériorée. Il perdait connaissance, et n'arrivait plus à se mouvoir ni à manger. Les secours ont été impuissants à le sauver", a ajouté le centre sur son compte de microblogs.