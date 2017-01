Chine : un Suédois raconte l'enfer de sa détention dans une "prison noire" de Pékin

Dans les colonnes du Guardian, le jeune homme assure que, un an plus tard, ce séjour continue de l'empêcher de dormir. Ses excuses devant les caméras d'une chaîne de télévision officielle avant de rentrer en Suède ? De faux aveux. Car son séjour dans la "prison noire" a été un enfer : les yeux bandés, il est resté confiné dans une cellule sous la surveillance de gardes qui notaient ses moindres faits et gestes. En outre, il a été privé de sommeil tant qu'il ne livrait pas d'informations sur ses activités militantes. La surveillance s'est même poursuivie quand il faisait ses besoins. "Par chance je suis Suédois, et les Suédois sont plutôt à l'aise avec la nudité", souligne-t-il.





Après une dizaine de jours de détention, ses geôliers tentent une nouvelle stratégie pour attenir des aveux : une machine semblable à un détecteur de mensonges. Des électrodes sont attachées à ses doigts et de petites caméras sont fixées sur ses pupilles, assure le Guardian. Problème : l'appareil tombe en panne. Finalement, le jeune homme sera libéré quelques jours plus tard, grâce à la pression de ses avocats. A l'époque, les observateurs avaient estimé que l'affaire Dahlin était destinée à envoyer un avertissement aux ONG. "Les autorités ont fait passer leur message, diffusant l'intimidation et la peur partout dans le monde du droit et des ONG chinoises et étrangères", avait déclaré sur son blog Jerome Cohen, professeur de droit à l'Université de New York.





Désormais, Peter Dahlin vit en Thaïlande. Sa compagne, elle, reste détenue et attend toujours son procès. "La seule raison qui me pousserait à retourner là-bas, ce serait la chute du gouvernement. Et je ne suis pas sûr que cela arrive de mon vivant", déclare le trentenaire. Son expérience en Chine lui laisse un goût amer : "Tu travailles sept ans à construire quelque chose… et tout s'envole : ton travail, ce que tu as accompli, tes vêtements, tes affaires, tes chats, tes amis".