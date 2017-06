Chine : un village rayé de la carte par un éboulement

DRAME - Peu importe la pluie, peu importe la nuit : la mobilisation est maximale. 2.000 secouristes et militaires convergent vers le petit bourg montagneux de Xin Mo où un pan entier de montagne s'est écroulé. Plus de 60 maisons ont été ensevelies. On déplore, pour l'heure, au moins 6 morts et 120 personnes portées disparues.