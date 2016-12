Chine vs Etats-Unis : inquiétude à Pékin après le choix du conseiller commercial de Donald Trump

Mais le Global Times, quotidien qui adopte volontiers un ton nationaliste, estime que Pékin doit se rendre compte que le président élu s'entoure d'une équipe de faucons. "Si Washington ose provoquer la Chine en s'attaquant à ses intérêts vitaux, Pékin ne redoutera pas l'épreuve de force pour obliger les Etats-Unis à respecter la Chine", prévient le journal.





Il faut dire que le futur conseiller américain n'a rien fait pour se faire aimer de la Chine. Dans un livre intitulé "Death by China : how America lost its manufacturing base" ("La mort par la Chine : comment l'Amérique a perdu sa base industrielle", ndlr), Peter Navarro accuse Pékin de mener une guerre économique afin de devenir la première puissance économique et militaire en Asie. Une fois l’arrivée effective de Donald Trump au pouvoir – le 20 janvier –, ce professeur à l’Université de Californie à Irvine pourrait bien contribuer à faire (encore) monter la tension entre les géants.