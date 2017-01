CNN, Obamacare et germaphobie : 5 moments à retenir du premier face-à-face de Trump avec la presse

C'était jour de fête pour les observateurs de la vie politique américaine et des rapports plus que tumultueux entre Donald Trump et la profession journalistique. Mercredi 11 janvier, dans une salle de la Trump Tower, à New York, le président élu tenait sa première conférence de presse. Un rendez-vous d'autant plus attendu qu'il avait lieu au lendemain des révélations de CNN et BuzzFeed sur des faits d'espionnage dont se serait rendue coupable la Russie à l'encontre du milliardaire.