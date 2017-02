Collision entre deux trains au Luxembourg : un mort et plusieurs blessés

Une collision entre deux trains a fait au moins un mort, ce mardi matin, au Luxembourg. Un train de passagers et un convoi de marchandises se sont percutés à Dudelange, ville située juste derrière la frontière avec la France.





Le bilan humain est encore provisoire. À midi, la police luxembourgeoise annonçait dans un communiqué que "deux personnes ont été hospitalisées et une personne retrouvée morte". Il s'agirait du conducteur de train de voyageurs, selon le Luxemburger Wort. "Plan nombreuses victimes" a été déclenché et une centaine de secouristes étaient toujours présents sur le lieu de l'accident.





À la mi-journée, le trafic ferroviaire entre la France et le Luxembourg était interrompu. Selon France Bleu, il le sera jusqu'à mercredi soir entre Thionville et le Grand Duché. La radio affirme que le train de passagers venait du Luxembourg et le convoi de marchandises de France.