Cologne : la police a empêché une nouvelle vague d’agressions sexuelles lors du réveillon

Lors du passage à 2016, des centaines de femmes avaient subis des agressions sexuelles, des vols et des insultes de la part d’hommes décrits comme "arabes et nord-africains" par la police allemande. Les critiques avaient été vives envers la chancelière Angela Merkel et sa politique d’accueil des réfugiés et des migrants. La plupart des responsables n’ont toujours pas été retrouvés.