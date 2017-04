Colombie : lourd bilan humain après une coulée de boue

Après le torrent de boue qui a dévasté ses rues, la ville de Mocoa, 40.000 habitants n’est plus qu’un champ de ruines. Des pluies diluviennes provoquant la crue rapide de plusieurs rivières seraient à l’origine de la catastrophe. Le bilan est lourd : plus de 250 morts, 400 blessés et près de 200 disparus.