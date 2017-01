Colombie : les Farc vont commencer à déposer leurs armes ces prochaines semaines

L'émissaire de l'ONU Jean Arnault a indiqué au Conseil de sécurité que le principal volet de cet accord était la mise en place de 26 camps de l'ONU où les rebelles pourront se rassembler et remettre leurs armes. Selon lui, le gouvernement de Colombie et les chefs des Farc sont déterminés à "faire tout ce qui est possible pour atteindre leur objectif d'origine d'un dépôt complet des armes d'ici début juin".