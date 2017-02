Comme Arnold Schwarzenneger, ces stars se sont clashées avec Donald Trump

Seulement quelques jours après l’investiture de Donald Trump, Meryl Streep reçoit à l’occasion des Golden Globes un prix pour l’ensemble de sa carrière. Elle prononce un discours très politique contre Donald Trump et son administration. Elle a commencé par évoquer les origines très diverses des autres actrices nommées, comme elle, pour le meilleur premier rôle dramatique féminin. "Hollywood croule sous les gens venus d'ailleurs et les étrangers", a-t-elle poursuivi. "Si vous les mettez tous dehors, vous n'aurez plus rien à regarder que du football américain et des arts martiaux mixtes, qui ne sont pas de l'art.", déclare-t-elle avec force.