Comment une petite ville tranquille de Suède est (faussement) devenue la plus dangereuse au monde

"Je me suis basé là-dessus, en choisissant Lund comme ville à faire remonter", précise Linus Trulsson. "D’une part parce que peu de 'commentaires' avaient été postés (12 à ce stade) et, d’autre part, en raison de l'éternelle rivalité entre Malmö et Lund." Le jeune homme se met alors à donner frénétiquement à sa cité-cible la pire note possible sur le site. Et les résultats se font vite sentir. "De façon complètement anonyme, j’ai réussi à faire de Lund la ville 'la plus dangereuse au monde' en moins d’une journée", poursuit-il, estimant que "n'importe qui, n'importe où, peut modifier ces données".





"Beaucoup de méfiance se développe, surtout sur Internet, envers les autorités officielles et les médias – ce qui est injustifié selon moi", embraye Linus Trulsson, dont l’objectif est que les internautes (et journalistes ?) vérifient mieux leurs sources. Et le jeune suédois de confier au quotidien Sydsvenkan : "Ce qui me surprend le plus, c’est que les gens puissent prendre tout ça au sérieux."