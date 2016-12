Conflits d'intérêt : Donald Trump annonce vouloir dissoudre sa sulfureuse fondation

Or, il s'avère que l’argent n'a jamais été remis à l'association d'anciens combattants, rapporte le Washington Post. De plus, Donald Trump n’a pas versé personnellement le million de dollars qu’il avait promis. David Fahrenthold a poursuivi ses investigations pour découvrir que celui qui va succéder à Barack Obama a progressivement réduit ses dons à sa fondation à partir de 2006 et que cette dernière fonctionne depuis 2009 uniquement grâce à l’argent d’autres donateurs.





L'usage de cet argent a beaucoup intéressé les observateurs depuis qu'il a été révélé. Notamment un don de 25.000 dollars accordé à Pam Bondi, candidate républicaine au poste de procureure générale de Floride. Un don qui a valu à Trump une amende de 2500 dollars... alors qu'au même moment, celle qui avait finalement été élue, décidait de ne pas engager de poursuites contre le candidat, qui était menacé après des plaintes pour escroquerie dans le cadre de la Trump University.





Cet usage particulier d'une oeuvre de charité se poursuit. Fin septembre, le Washington Post révélait que le magnat de l'immobilier a usé de sa fondation pour régler à l'amiable des contentieux judiciaires (pour un montant de 258.000 dollars) et s'offrir des cadeaux personnels dont deux portraits de lui-même.