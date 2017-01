Conflit israélo-palestinien : conférence de Paris, une grand-messe pour rien ?

Plus de 70 pays et organisations internationales se réunissent à Paris ce dimanche 15 janvier pour la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient. Mais pour Israël, qui a décidé de boycotter l'événement, cette réunion est une "imposture". "C’est une conférence truquée par les Palestiniens sous l’egide de la France. Et leur but est d’adopter des mesures anti-Israël. Cela repousse l’espoir de paix", a déclaré le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Quant aux autorités palestiniennes, elles ont, elles aussi, décidé de ne pas venir.





Si elle a pour objectif d'inciter les deux parties à reprendre les négociations interrompues depuis deux ans, la conférence de Paris devrait vraisemblablement répéter sa volonté d'une solution négociée à deux Etats et rappellera les textes internationaux de référence sur le sujet, sans donner le détail de ce qui permettrait une résolution du conflit. "Si l'on fait ça, on entre dans une zone de turbulences", reconnaît un diplomate français à l'AFP.