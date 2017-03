Contacts de Jeff Sessions avec la Russie : Donald Trump à la rescousse de son ministre de la Justice

Un nombre croissant de parlementaires de l'opposition démocrate mais aussi de la majorité républicaine appelaient "l'Attorney General" à s'exclure de lui-même de l'enquête conduite par le FBI sur la campagne de piratage et de désinformation attribuée à Moscou après ses aveux. Lors d'une conférence de presse, Jeff Sessions a cédé et annoncé jeudi qu'il se récusait dans toute enquête sur la campagne. Il a également rappelé que c'était son rôle de sénateur de rencontrer des diplomates, et qu'il avait parlé de "choses normales" avec l'ambassadeur russe, disant ne pas se souvenir si le sujet de l'élection avait été abordé.