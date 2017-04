Contraception, peine de mort... qui est Neil Gorsuch, ce juge ultraconservateur investi à la Cour suprême ?

En opérant ce choix, aussitôt salué par les républicains et critiqué par les démocrates, le quarante-cinquième président du pays fait pencher la balance du côté conservateur au Temple du droit. Depuis la mort de l’ultraconservateur Antonin Scalia l’an dernier, non remplacé depuis, seuls quatre juges progressistes et quatre juges conservateurs siégeaient.





Donald Trump honore également sa promesse de nommer un homme fidèle aux idées du défunt juge. Originaire du Colorado, Neil Gorsuch siège depuis 2006 à la Cour d’appel fédérale de Denver, où il avait été nommé par George W. Bush. Il s’est déjà illustré par ses décisions sur ses positions très traditionalistes. Favorable à la peine de mort, il a aussi soutenu des entreprises refusant de fournir à leurs employées une couverture santé incluant le remboursement de contraceptifs.