Corée du Nord : 4 choses à savoir sur l'arme nucléaire détenue par le régime de Kim Jong-un

Le 6 janvier 2016, Pyongyang avait annoncé son premier essai réussi de bombe H. Ce qu'avaient mis en doute là encore les spécialistes, qui avaient jugé que l'énergie dégagée était trop faible. La bombe H, "bombe à hydrogène" ou encore "thermonucléaire", est basée sur le principe de la fusion nucléaire et libère une énergie supérieure aux températures et aux pressions en oeuvre au coeur du soleil.





Quand une bombe H éclate, des explosions chimique, nucléaire et thermonucléaire se succèdent en un laps de temps infinitésimal. Une première bombe à fission entraîne une très forte augmentation de la température qui déclenche la fusion. Le 1er novembre 1952, les Etats-Unis faisaient exploser secrètement ce nouveau type d'engin dans les îles Marshall, en plein océan Pacifique. Un an plus tard, l'URSS annonçait à son tour un tir thermonucléaire.





La plus puissante bombe H à avoir jamais explosé est celle de l'essai soviétique "Tsar Bomba", le 30 octobre 1961 au-dessus de l'Arctique. Sa puissance était de 57 mégatonnes, soit théoriquement près de 4000 fois supérieure à la bombe sur Hiroshima. Aucune bombe H n'a à ce jour été utilisée en dehors de tirs d'essai. Les bombes A, communément appelées "bombes atomiques", telles celles larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, utilisent le principe de la fission de noyaux atomiques. Deux filières ont été développées d'entrée, l'une à l'uranium enrichi, l'autre au plutonium.