Corée du Nord (6/10) : Le pays va-t-il devenir une destination touristique à la mode ?

"Il n'y a aucune raison que les étrangers ne se sentent pas en sécurité en Corée du Nord, qui a le système étatique le plus fort et le plus stable". En août dernier, l'ambassadeur de Coré du Nord en Espagne Kim Hyok Chol a ouvert grand les bras en direction des voyageurs. Une invitation tout sauf anodine, à l'heure où Washington défendait à ses ressortissants de se rendre dans le pays le plus reclus du monde. Une dictature qui, pour autant, fonde de grands espoirs dans le tourisme de masse.





La Corée du Nord a beau être la cible de multiples trains de sanctions en raison de ses programmes nucléaire et balistiques interdits, le site "DPR Korea Tour" (http://tourismdprk.gov.kp/), géré par l'Administration du tourisme national, fait du pays une destination comme les autres. Depuis juillet, il propose des circuits organisés dans différentes régions, selon la longueur du séjour, mais aussi des voyages thématiques pour les voyageurs en quête de vacances différentes. Les visiteurs sont invités à se rendre sur les plages de la côte est, et notamment sur la Plage de Majon, où "le surf est populaire chez les touristes" du fait notamment de la propreté de l'eau. Le site consultable en coréen, en anglais, en chinois, en russe et en japonais fournit aussi des informations pratiques, et notamment des conseils pour se déplacer en taxi ou en bus dans Pyongyang.