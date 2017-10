Corée du Nord (8/10) - Pourquoi le régime inspire-t-il les plus folles rumeurs ?

Connaissez-vous la dernière histoire qui circule sur Kim Jong-Un ? Le dictateur nord-coréen aurait échappé de justesse à une tentative d’assassinat en mai dernier, orchestrée par la CIA. C’est en tout cas ce que KCNA (l’agence de presse officielle du régime) rapporte ces jours-ci et, même si l’information est tout sauf avérée, elle est reprise par une partie de la presse anglo-saxonne. Il faut dire que, depuis plusieurs années, une machine à rumeurs tourne à plein régime à propos du… régime.





La plus connue de ces folles histoires est sans doute celle qui, en janvier 2014, a impliqué Jang Song-Thaek, l'oncle de Kim Jong-Un. La version la plus spectaculaire véhiculée était la suivante : le dictateur a fait jeter en pâture à 120 chiens affamés son oncle, nu, qui avait eu une liaison avec la jeune épouse du dirigeant. La femme de l'oncle, victime d'une attaque cardiaque consécutive au choc émotionnel, se serait retrouvée dans le coma. Rapportée par plusieurs médias, l'affaire aurait pour origine un tweet satirique posté par un journal chinois, Wen Wei Po. Problème : seuls l'arrestation, le procès express et l'exécution ont été annoncés officiellement par Pyongyang. Le reste provient de sites internet opérés par des Nord-coréens réfugiés au Sud et de médias sud-coréens, qui, notent les analystes, ont intérêt à dresser le portrait le plus noir possible du régime.