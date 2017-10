Corée du Nord (5/10) : la famine est-elle toujours une réalité dans le pays ?

Mais si la situation n'est plus comparable avec les années 1990, le régime n'a toujours pas réglé ses insuffisances en matière d'alimentation. Antoine Bondaz : "il n'y a plus de sous-nutrition, mais de la malnutrition. Il y a encore des problèmes, notamment pour les populations vulnérables, tel que les enfants et les femmes enceintes. le pays n'est pas autosuffisant, il doit par exemple importer des céréales en provenance de Chine." Même dans les années sans sécheresse, plus de 40% de la population nord-coréenne souffre selon l'ONU de sous-alimentation. Les pénuries alimentaires sont imputées par de nombreux experts à une mauvaise gestion de la part du gouvernement, et notamment au choix de consacrer une importante partie du budget aux programmes balistique et nucléaire.





Dernier exemple en date ? En juillet dernier. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a publié un rapport dans lequel elle mettait en garde contre le risque de graves pénuries. En cause : une sécheresse, la pire en 15 ans. Par conséquent, la FAO préconisait une aide internationale, notamment auprès des agriculteurs. Problème : les livraisons alimentaires internationales, notamment américaines et sud-coréennes, ont fortement diminué avec la montée des tensions liées aux programmes militaires interdits de Pyongyang.