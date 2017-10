Corée du Nord (7/10) - Kim Jong-Un est-il "fou" ?

"Kim Jong-Un de Corée du Nord, clairement un fou qui ne craint pas d'affamer et de tuer son peuple, va être mis à l'épreuve comme jamais ! ". En septembre, alors que la surenchère verbale culmine entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, Donald Trump pointe du doigt via Twitter la démence de son homologue, qu'il surnomme volontiers "Little rocket man". Une folie qui revient souvent dans la bouche de ses opposants. A juste titre ?





Pas vraiment, si l'on en croit… la CIA. "Au-delà des fanfaronnades, Kim Jong-Un est une personne rationnelle", a insisté le 23 septembre Yong Suk Lee, sous-directeur adjoint en charge de la Corée du Nord au sein de la plus célèbre agence de renseignement américaine. Et l'expert d'ajouter durant une conférence publique organisée à Washington : "Aux Etats-Unis, s on tend à sous-estimer son instint de survie (…) Il veut gouverner pendant très longtemps et mourir dans son lit".