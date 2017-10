Série Corée du Nord (2/10) : Kim -Jong-Un est-il a la tête d'une fortune colossale ?

Il faut dire que le dirigeant disposerait d'un joli pactole, légué par son père après sa mort en 2011. Peu après avoir pris le pouvoir, en 2012, Kim Jong-Un aurait ainsi mis à l'abri des centaines de millions de dollars dans des banques chinoises, notamment à Shanghai. C'est en tout cas ce que rapportait à l'époque la presse sud-coréenne, citant des sources gouvernementales. Une année durant laquelle le jeune dirigeant avait dépensé sans compter : selon Reuters, les dépenses annuelles du pays en produits de luxe étaient alors passées de 300 millions de dollars à 645,8 millions de dollars. Pêle-mêle, Kim Jong-Un se serait fait livrer du matériel pour construire une salle de cinéma de 1.000 places, ou encore du whisky et du cognac.





Un goût pour le luxe qu'il tiendrait de son père ? Retour en arrière, en 2006, quand les Etats-Unis avaient – déjà – imposé des sanctions, le Département d'Etat avait rajouté à sa liste des biens sous embargo pour la Corée du Nord les yachts, les voitures de course ou encore les écrans plasma. Des biens dont le dirigeant nord coréen d'alors était friand. De 1989 à 1999, Kim Jong-Il aurait par ailleurs commandé, selon ABC, entre 550.000 euros et 677.000 euros d'alcools et de vins par an. De quoi occuper le temps dans le train personnel qu'il s'était fait construire : un émissaire russe avait en effet raconté à la BBC son séjour, partageant quotidiennement homards frais et champagne livrés par hélicoptère. Selon des rapports des services secrets américains et sud-coréens, le train était équipé de salles de conférences et de réception, le tout équipé de technologies de pointe tel que des murs d'écrans vidéo et des dispositifs de communication satellitaires.





Selon le Telegraph en 2010, Kim avait 4 milliards de dollars américains en dépôts dans des banques européennes au cas où il aurait eu besoin de fuir la Corée du Nord. Un argent qui avait été placé dans des banques au Luxembourg, toujours selon le quotidien britannique.