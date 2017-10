Corée du Nord : Kim Jong-Un fait prendre du galon à sa sœur

La Corée du Nord, c'est une affaire de famille. Et ça, le clan Kim l'a bien compris depuis 1948, qu'il règne sur la Corée du Nord. Ce dimanche, le "conseil d'administration" de l'entreprise familiale s'étoffe un peu plus. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a promu sa soeur, nommée au politburo du parti unique, et chanté les louanges des programmes nucléaire et balistique de son pays, a rapporté la presse officielle.





Kim Yo-Jong est devenue membre suppléante du bureau politique du comité central du Parti des travailleurs de Corée, l'instance de prise de décision présidée par son frère, selon l'agence officielle KCNA.





La petite soeur du leader nord-coréen, qui approche la trentaine (on parle de 28 ans), s'est montrée à plusieurs reprises au côté de son frère lors d'événements politiques et de "visites d'orientation sur le terrain" au cours desquels le dirigeant prodigue ses conseils techniques dans tous les domaines, industriel, agricole, scolaire, militaire, etc. Elle jouait également un rôle dans le département de la propagande du parti. Elle remplace la tante de Kim Jong-Un qui était considérée comme une des femmes-clés du cercle de Kim Jong-Il.